A trois mois de l’ouverture du mercato estival, le PSG voit d’ores et déjà es pistes se multiplier et certains noms revenir sur la table. Depuis quelques heures maintenant, c’est celui de Bruno Guimaraes qui est de nouveau lié au club de la capitale, avec de bonnes raisons de faire (re)naître les spéculations.

Alors que le PSG affrontait ce mercredi 3 avril le Stade Rennais au Parc des Princes pour sa demi-finale de Coupe de France, un des agents de Bruno Guimaraes a pris place en tribunes. En effet, Alexis Malavolta a assisté à la qualification du club de la capitale en finale de Coupe de France, et en a profité pour publier un cliché sur les réseaux sociaux. Une façon, volontaire ou pas, de faire (re)naître les spéculations autour d’une potentielle arrivée de Bruno Guimaraes sous les cieux parisiens. Il n’en a pas fallu davantage pour les supporters de Newcastle afin de s’enflammer et s’inquiéter sur les réseaux sociaux. A cette présence en tribune d’un représentant du milieu de terrain brésilien, The Shields Gazette, quotidien du nord de l’Angleterre, ajoute ses informations. Et ces derniers, à l’intérêt du PSG pour Bruno Guimaraes, avancent la clause associée au contrat de l’ancien de l’OL d’un montant de 116 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout, en effet, ce détail du bail de Bruno Guimaraes avec Newcastle, serait réservé aux clubs étrangers. Les clubs de Premier League intéressés que sont Manchester City et Liverpool devront en ce sens trouver un accord avec les dirigeants des Magpies, qui ne sont pas enclins à transférer un de leurs joueurs chez un concurrent.

Cependant, la route n’est pas totalement dégagée pour le Paris Saint-Germain. Toujours selon The Shields Gazette, le Real Madrid pourrait également se montrer intéressé par Bruno Guimaraes. Toutefois, la probable prolongation de contrat de Toni Kroos et la future signature de Kylian Mbappé pourrait laisser au PSG l’opportunité d’entamer un nouveau chapitre avec le milieu de terrain de 26 ans. S’il a vu le jour au cours de l’hiver dernier, le dossier Bruno Guimaraes au PSG ne semble pas fermé et devrait une nouvelle fois agité le mercato parisien.