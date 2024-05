Le PSG devrait se montrer actif sur le prochain mercato estival avec en tête l’idée première de pallier le départ de Kylian Mbappé. C’est dans ce contexte que la piste menant à Luis Diaz a pointé le bout de son nez. Un dossier qui prend du plomb dans l’aile selon la presse espagnole.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le nom de Khvicha Kvaratskhelia ressort avec insistance ces derniers jours, et nos confrères d’RMC Sport affirment dans ce dossier que le Géorgien est la priorité de Luis Enrique. Cependant, avant de regarder du côté de Naples, les dirigeants du Paris Saint-Germain aurait jeté un coup d’œil dans le nord de l’Angleterre et plus précisément à Liverpool. En effet, ces dernières semaines le nom de Luis Diaz a résonné sous les cieux parisiens comme étant une piste crédible afin de remplacer Kylian Mbappé. Dans ce dossier, c’est Antero Henrique qui aurait proposé le Colombien à la direction du PSG, chez qui en interne la piste ne ferait pas l’unanimité. Aujourd’hui, la presse espagnole affirme que l’ailier de 27 ans dont la valeur marchande est estimée à 75 millions d’euros souhaiterait quitter Liverpool. Et c’est ainsi que Mundo Deportivo évoque la confiance du côté du FC Barcelone pour attirer Luis Diaz dans ses rangs, et en a même fait sa Une ce mercredi 15 mai.

A lire aussi : Les dernières informations en date sur le dossier Luis Diaz au PSG

Si la piste ne semblait pas être la plus avancée pour l’été parisien, celle-ci pourrait toutefois ne pas être finalisée du côté du PSG. Dans une période où les noms, les rumeurs et les informations ne vont pas tarder à fuser autour du club de la capitale, le dossier Luis Diaz a tout d’un feuilleton tuer dans l’œuf.