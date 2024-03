A l’occasion du mercato estival 2024, le PSG devrait bel et bien perdre Kylian Mbappé. Le club de la capitale aura donc une place vacante sur le front de son attaque, mais aussi en tête d’affiche de son projet. Les prétendants ne devraient pas se faire prier pour sauter sur l’occasion et saisir la place du champion du monde 2018 au Paris Saint-Germain.

Afin de remplacer Kylian Mbappé, le PSG se montrera actif sur le marché des transferts l’été prochain. Outre l’aspect sportif, les dirigeants parisiens s’attèleront à trouver une nouvelle tête d’affiche au projet Rouge & Bleu. S’il faudra entamer des recherches, négociations et discussions, certains dossiers pourraient être plus simples que d’autres. C’est le cas de la piste menant à Victor Osimhen. En effet, à en croire les dernières informations du quotidien napolitain Il Matino, l’attaquant nigérian rêverait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Entre Rafael Leao, Marcus Rashford ou encore Mohamed Salah, Victor Osimhen semble tout avoir pour être le choix numéro 1 du club de la capitale. Sur le plan financier, la clause du joueur est toujours de 130 millions d’euros. Cependant, la relation entre l’ancien du LOSC et la direction du Napoli n’est plus des meilleures, et la volonté claire du joueur pourrait permettre au club de la capitale de voir le montant à la baisse. Cependant, toujours selon Il Matino, Chelsea serait également dans la course. Reste à savoir comment le PSG souhaite remplacer Kylian Mbappé, et gérer les cas de Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, qui verraient en Victor Osimhen une concurrence de poids.