Désireux de rapatrier Xavi Simons, le PSG n’est nullement en position de force dans ce dossier. Le joueur serait d’ailleurs plutôt partant pour rester au PSV la saison prochaine.

Alors qu’il sort d’un exercice de haute volée avec le PSV, Xavi Simons fait l’objet de nombreuses sollicitations au sein de la planète football. Le PSG, son ancien club, compterait bel et bien le faire revenir cet été. Diverses sources nous expliquaient récemment que le board rouge et bleu avait pris la décision de lever la clause de 6 millions d’euros présente dans son contrat. Mais pour acter ce retour, le club de la capitale devra préalablement obtenir l’aval du principal intéressé. Ce qui ne semble pas être la tendance aujourd’hui.

🚨 Il est encore "très probable" que Xavi Simons jouera pour le PSV la saison prochaine ! Le joueur lui-même semble viser une année supplémentaire à Eindhoven.



Une prolongation dans les tuyaux

Non, Xavi Simons se dirige plutôt vers la continuité en terre batave. À en croire la presse locale, l’ancien pensionnaire de la Masia serait plus séduit à l’idée d’enchaîner une seconde saison sous les couleurs du PSV que d’entrer dans la rotation du PSG. Dans cette optique, les pourparlers entre le joueur de 20 ans et son club actuel devraient rapidement s’accélérer dans le but de conclure une prolongation de contrat. Celle-ci pourrait s’étendre jusqu’en juin 2028. Luis Campos va donc devoir batailler s’il veut convaincre Xavi Simons. Ce dernier est d’ailleurs revenu plus tôt de vacances afin de reprendre l’entraînement collectif. L’occasion également pour son représentant de rencontrer la direction du PSV.