Metz / PSG samedi 24 avril à 17 heures

La programmation de la 34e journée de Ligue 1 Uber Eats est connue depuis ce matin. Une journée qui pourrait compter puisque deux des quatre candidats au podium et au titre doivent s’y affronter : Lyon recevra Lille. Ce choc fera le prime-time de Canal Plus le dimanche 25 avril. Quant au match du PSG à Metz il est programmé le samedi 24 à 17 heures. Il sera visible sur la chaine premium du groupe Canal.

Programmation TV de la 34e journée

Vendredi 23 avril

21h00 : Stade de Reims – Olympique de Marseille (Canal+ Sport)

Samedi 24 avril

13h00 : AS Saint-Etienne – Stade Brestois 29 (Canal+ Sport) et à 17h00 : FC Metz – PSG (Canal+)

Dimanche 25 avril

-13h00 : OGC Nice – Montpellier Hérault SC (Canal+ Sport) / 15h00 : RC Lens – Nîmes Olympique (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) / 15h00 : FC Lorient – Girondins de Bordeaux (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) / 15h00 : Stade Rennais F.C. – Dijon FCO (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) / 15h00 : RC Strasbourg Alsace – FC Nantes (Canal+ Sport et en intégralité sur MULTISPORTS) / 17h05 : Angers SCO – AS Monaco (Canal+ Sport) / 21h00 : Olympique Lyonnais – LOSC (Canal+)