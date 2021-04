38% de matches ratés cette saison par Marco Verratti, et la statistique va augmenter demain puisque l’Italien est quasiment déjà forfait (contusion à la cuisse) pour le match du PSG contre Lille (31e journée de Ligue 1). De quoi frustrer. Le journaliste de Canal Plus Geoffroy Garétier a réagi à cette probable défection. “Chaque saison Verratti manque des matches clés avec le PSG. Et on le dit, je ne sais pas si c’est vrai, pour beaucoup à cause d’une hygiène de vie un peu aléatoire”, a commenté le journaliste lors du Late Football Club. “Ce n’est pas le seul mais c’est très ennuyeux. Du coup, il a développé avec le temps une sorte de fragilité musculaire. Et en plus il y a ces fameux matches de qualification dont on a parlé dans des pays improbables… Sans oublier les matches de suspension, c’est la bagatelle ça.”