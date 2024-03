MHSC / PSG : L’arbitre de la 26e journée dévoilé 

Si le PSG s’apprête à recevoir l’OGC Nice ce mercredi (21h10 sur BeIN Sports & France 3), la Ligue 1 Uber Eats n’est jamais bien loin. En effet, pour le compte de la 26e journée, le club de la capitale se déplacera à Montpellier.

Après le quart de finale de Coupe de France face à l’OGC Nice, le PSG se plongera dans la préparation de son déplacement dans l’Hérault afin d’y affronter le MHSC. L’opportunité pour les hommes de Luis Enrique de renouer avec la victoire en Ligue 1 Uber Eats. Pour se faire et comme indiqué par la Ligue sur son site officiel, c’est Florent Batta qui sera au sifflet de la rencontre au Stade de la Mosson. L’arbitre officiera pour un match du Paris Saint-Germain pour la première fois de la saison, et sera assisté Christophe Mouysset et Cédric Favre. Le rôle de quatrième arbitre sera assuré par Olivier Thual, quand Jérôme Brisard et Christian Guillard seront les arbitres vidéo.