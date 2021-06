Micoud : “Moi je suis plutôt d’accord avec Mbappé”

C’est la petite histoire qui occupe… en attendant le début de la compétition pour les Bleus demain face à l’Allemagne, le froid entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud fait parler. Interrogé sur le sujet, Johan Micoud, l’ancien meneur de jeu devenu consultant pour la chaîne L’Equipe, a expliqué comprendre la position du jeune attaquant.

“Giroud a pris l’option de le dévoiler à la presse pour faire évoluer le débat. Il s’est peut-être servi de la presse pour qu’on en parle un peu plus. Mais moi je suis plutôt d’accord avec Kylian Mbappé. Si tu as un problème avec un joueur, là sur des ballons qui ne lui arriveraient pas autant qu’il l’espère, c’est mieux de le dire dans le vestiaire quitte à ce que ça clashe, comme le dit Mbappé. Le fait de ne rien lui avoir dit à la fin du match et de derrière faire cette déclaration à la presse, ça me dérange un peu. Je préfère qu’on règle les problèmes en interne. Si tu es affecté par quelque chose, tu peux en parler avec la personne concernée. Peut-être qu’il lui en avait déjà parlé avant et qu’il a choisi l’option de la presse pour qu’on en parle, ça on ne sait pas. Mais dans les prochains matches, quand il y aura ces situations là, ça va plus marquer les gens si Mbappé a le ballon et ne le donne pas à Giroud… Peut-être qu’on va dire : “Ah, mais Giroud a raison !” Donc ça peut créer une tension, y compris à l’extérieur.”