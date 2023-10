Avant la deuxième rencontre de l’Equipe de France de cette trêve internationale, Mike Maignan s’est présenté en conférence de presse d’avant-match. L’occasion pour le gardien de but de revenir sur ses retrouvailles avec le PSG qui approchent, mais aussi d’évoquer son capitaine en sélection, Kylian Mbappé.

Après avoir battu les Pays-Bas (1-2) ce vendredi 13 octobre grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l’Equipe de France s’apprête à recevoir l’Ecosse ce mardi 17 octobre à Lille en match amical. L’occasion pour les Bleus de répondre à leurs obligations médiatiques en se présentant en conférence de presse d’avant-match ce lundi. Afin d’accompagner le sélectionneur Didier Deschamps, c’est le gardien de but Mike Maignan qui a répondu aux questions des journalistes présents sur place. Le titi parisien a été interrogé sur son capitaine en Bleus : « Kylian est un joueur de classe mondiale, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. On apprend au quotidien avec ces joueurs. On ne parle pas encore trop du match de Ligue des champions la semaine prochaine« , a-t-il répondu à ce sujet. Son capitaine en Bleus, Mike Maignan devrait très bientôt croiser sa route, mais en tant qu’adversaire cette fois-ci. En effet, les 25 octobre et 7 novembre prochains, l’AC Milan et le PSG s’affronteront dans le cadre des troisième et quatrième journée des phases de groupes de Ligue des Champions.

L’occasion pour le gardien de but français de retrouver le Paris Saint-Germain, son club formateur : « C’est toujours particulier de revenir chez soi, que ça soit à Lille ou à Paris. Rejouer contre le PSG va être particulier. Il y aura la famille, les amis … . Il faudra que je reste concentré et que je ne me fasse pas dépasser par les émotions« .