Le PSG a su s’extirper d’un piège face à la Real Sociedad en l’emportant 2-0 malgré une rencontre globalement dominée par les Basques. Un paramètre à prendre en compte pour le match retour, pour lequel les Espagnols gardent espoir.

Le Paris Saint-Germain a eu tout le mal du monde à se défaire de la Real Sociedad au cours d’un match sur lequel les Basques semblaient avoir la main. Cependant, en faisant le dos rond et grâce à des exploits individuels, le PSG a su inscrire deux buts et l’emporté 2-0 sur la pelouse du Parc des Princes. Une bonne avance pour le match retour qui se jouera le 5 mars prochain (21h sur Canal +) au Stade d’Anoeta. Pour ce rendez-vous, les joueurs d’Imanol Alguacil restent ambitieux malgré cette avance de deux buts des Parisiens. En effet, au micro de Movistar +, Mikel Merino a fait part de son optimisme après la défaite des siens : « Nous sommes satisfaits du travail fait, avec notre public et toute l’énergie du monde on peut les battre. Avec leurs joueurs devant ils sont forts sur les transitions, mais en première période, on a dominé. Nous sommes optimistes. Deux buts, ce n’est rien. Nous avons des options, mais il faut marquer les buts que nous n’avons pas marqué dernièrement« .