Après sa blessure à la cheville gauche contre Toulouse mercredi soir lors du Trophée des Champions, Milan Skriniar devrait se diriger vers une opération et donc une absence de plusieurs mois.

Milan Skriniar souffre d’une grosse entorse

Le journal L’Équipe vient de l’annoncer, Milan Skriniar devrait manquer plusieurs mois de compétition. Le défenseur devrait subir une intervention chirurgicale à la cheville gauche. Le Slovaque a passé de nouveaux examens ce vendredi et souffre d’une grosse entorse. Cette blessure prive le joueur du 32e de finale de Coupe de France face à l’US Revel ce dimanche.

L’Équipe ajoute que Luis Enrique sera privé de Kang-In Lee et d’Achraf Hakimi pour ce match. Les deux joueurs, présents en Coupe d’Asie et à la CAN, seront absents plusieurs semaines. Touché à une cheville contre Toulouse, Warren Zaïre-Emery a participé à l’entraînement collectif ce vendredi et devrait donc tenir sa place contre l’US Revel. Plusieurs U19 ont participé à l’entraînement aujourd’hui. À noter que Presnel Kimpembe et Nuno Mendes seront absents du groupe.

