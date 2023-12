Milan Skriniar revient sur ses débuts au Paris Saint-Germain

Plusieurs mois après son arrivée au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar revient sur ses premiers pas sous le maillot parisien en évoquant ses coéquipiers, les supporters et la ville de Paris au micro de PSGTV.

« Signer au PSG c’est la plus grande étape de ma carrière. Dès le premier jour me suis senti bien ici. Mes coéquipiers sont parfaits, ce sont des joueurs fantastiques. Les gens du club sont formidables et très gentils avec moi. Je suis vraiment très content. Je connaissais déjà certains de mes coéquipiers, j’avais déjà joué contre 3 ou 4 d’entre eux. Gigio en fait partie, ainsi que Fabian Ruiz et Ousmane Dembélé. On est des bons gars et le plus important c’est qu’on forme une équipe pour ne faire qu’un en match comme à l’entraînement et c’est super. Avant de venir à Paris j’ai parlé à Gigio Donnarumma ainsi qu’à Hakimi car j’avais joué avec lui à l’Inter. Je connaissais donc déjà un peu le club car toute personne qui suit le football sait que le PSG est l’un des meilleurs clubs, l’un des plus forts au monde. Ça je le savais déjà et je peux le confirmer. »

Un petit mot pour les supporters et la ville de Paris

« Les supporters sont fantastiques, le premier match a été incroyable. J’ai vraiment été surpris car ils ont chanté durant 95 minutes. Ils n’ont pas cessé de chanter, l’ambiance était géniale. Je sais que les fans du PSG jouet un rôle très important dans notre histoire. On travaille dur pour les rendre fiers. Je viens d’arriver dans cette ville et je n’étais jamais venu à Paris. C’est tout nouveau pour moi mais je sais que c’est la plus belle ville du monde. Je suis allé à la Tour Eiffel voir ce moment quand elle s’allume le soir. Je crois que pour moi et pour le monde entier la Tour Eiffel, c’est spécial. Je me sens bien dans cette ville, ma famille est heureuse ici. Pour l’instant, tout est fantastique. J’ai commencé à prendre des cours de français, je connais déjà quelques mots de base. »