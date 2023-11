A l’occasion de cette trêve internationale, Milan Skriniar a rejoint le rassemblement slovaque. L’occasion pour le défenseur central du PSG de se présenter en conférence de presser et d’évoquer son début de saison en Rouge & Bleu, mais aussi l’actualité du club de la capitale en Ligue des Champions.

Cette semaine, le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) à l’occasion de la quatrième journée des phases de groupes de Ligue des Champions. Une défaite qui met le club de la capitale dans une position qui n’est pas la plus confortable dans ce groupe F avec la qualification en huitième de finale comme objectif. Cependant, si la frustration est partagée par Milan Skriniar en conférence de presse, le numéro 37 parisien a tout de même une once de satisfaction d’avoir inscrit son premier but en Rouge & Bleu : « J’ai eu beaucoup d’émotions lors de ce match, car c’était le premier but du PSG et à San Siro. La défaite est vraiment regrettable et je n’étais pas content après le match« , a-t-il déclaré devant les journalistes présents sur place. Si le coche a été manqué par les hommes de Luis Enrique pour se mettre à l’abris, Milan Skriniar estime que le PSG se qualifiera tout de même pour le tour suivant : « C’est le groupe de la mort. Nous avons notre destin entre nos mains. Je crois que nous y parviendrons et atteindrons notre objectif. Concernant le championnat, nous sommes contents car nous sommes enfin là où nous voulons être« .

Lucide sur ses débuts au Paris Saint-Germain

En conférence de presse avec l’équipe nationale de Slovaquie, Milan Skriniar a également été interrogé sur l’individualité qu’il est au sein du vestiaire du PSG : « L’équipe ne cesse de s’améliorer, ce qui est génial. J’ai la confiance de l’entraîneur et de mes coéquipiers. Ça me rend très heureux. Je suis content de bien faire, même si je sais que mes performances ne sont pas toujours tout à fait optimales« . S’il est arrivé au cours de l’été 2023 en étant très attendu au sein de la défense du club de la capitale, Milan Skriniar n’affiche pour le moment pas la même sérénité qu’à l’Inter Milan, qui a fait de lui un joueur évalué à près de 70 millions d’euros l’hiver dernier. Cependant, le joueur de 28 ans semble en avoir conscience, et pourrait profiter du retour de Presnel Kimpembe afin d’hausser son niveau de jeu avec une concurrence rude à venir de la part du titi parisien.