Moatti : “Le match référence existe, on sait que le PSG est capable de le faire”

Le PSG est dans l’air du temps en cette époque de pandémie et de crise sanitaire : on ne sait rien de ce qui va advenir demain. On pouvait supposer que le champion de France en titre profiterait de la réception du FC Nantes, 19e de la Ligue 1, pour prendre le leadership du Championnat. Et bien non, une septième défaite. Faut-il se lamenter, rester optimiste ? Il faut juste attendre la suite. Car définitivement, tout peut arriver. Le journaliste de L’Equipe Etienne Moatti a rappelé que le PSG avait encore des cartes dans son jeu.

“Il y a ce match aller contre le Barça, ce match référence il existe, on sait qu’ils sont capables de le faire. Et puis il y a le retour de Neymar. A lui tout seul il peut faire la différence, on l’a vu lors de plein de matches indigents du PSG. Sur une fin de saison, ça peut suffire. D’autant plus que Lille et Lyon ne survolent pas leurs matches non plus. Il n’y a pas de certitudes. Je ne suis pas sûr que le PSG sera champion mais je pense que c’est possible”, a déclaré Etienne Moatti lors de l’EDS. “Pochettino ? C’est difficile de mettre en place un système même s’il commence à être là depuis plusieurs semaines. Mais, moi, ce qui me surprend en premier lieu, c’est l’attitude des joueurs. On critiquait beaucoup Thomas Tuchel en estimant qu’il faisait beaucoup de câlinothérapie, que finalement il ne tenait pas son groupe, et qu’il n’impulsait pas quelque chose au niveau de son groupe. Et là… Moi je m’attendais à ce que Pochettino le fasse. Mais il ne l’a pas fait.”