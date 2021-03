Di Maria et les parents de Marquinhos ont été cambriolés

Durant le match contre Nantes – perdu par le PSG (1-2) – on a vu Leonardo interpeller Mauricio Pochettino en début de seconde période. Quelques minutes plus tard, le technicien argentin a fait sortir Angel Di Maria et l’a accompagné jusqu’aux vestiaires. Une situation inhabituelle qui s’explique par le fait que le domicile d’El Fideo a été visité pendant le match selon les informations de RMC Sport. “Un cambriolage extrêmement violent a eu lieu chez lui“ tout comme dans la maison des parents de Marquinhos. “Des “home jacking” en présence des familles des deux joueurs, notamment des enfants.” Le média sportif nous fait savoir que Mauricio Pochettino et le directeur sportif parisien ont été prévenus de cet incident très grave à la mi-temps du match. Le capitaine parisien a lui été prévenu à l’issue de la rencontre. Les joueurs parisiens qui ne sont malheureusement pas épargnés par les cambriolages, Mauro Icardi ayant lui aussi subit cette déconvenue en février dernier. Dans le passé, c’était Eric Maxim Choupo-Moting, Thiago Silva, Sergio Rico ou encore Dani Alves qui avaient été victimes de malfrats.

De son côté, le Parisien fait savoir que “selon des sources policières, la Brigade de répression du banditisme a été saisie pour vol avec effraction. La famille du joueur, présente sur les lieux, n’a rien entendu pendant l’incident. Le contenu du coffre-fort à l’étage a été dérobé.“

MAJ [0:35] L’Equipe indique que le cambriolages chez les parents de Marquinhos a été “effectué avec séquestration mais les informations divulguées dimanche soir, à minuit, ne précisent pas si le père du joueur brésilien est concerné.“