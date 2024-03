Monaco / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce vendredi soir, le PSG et l’AS Monaco se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0) en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Si certains Parisiens ont brillé, d’autres n’ont pas marqué de points.

Avant son huitième de finale retour de Ligue des champions face à la Real Sociedad (5 mars), le PSG avait un test parfait pour se préparer au mieux pour son échéance européenne. En déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco, le club de la capitale avait à coeur de poursuivre sa série d’invincibilité. En faisant une revue d’effectif, Luis Enrique a donné sa chance à quelques joueurs peu utilisés ces derniers temps comme Nordi Mukiele, Manuel Ugarte ou encore Gonçalo Ramos, récompensé de ses efforts.

Donnarumma impérial, Beraldo monte en puissance, Mbappé bien muselé

Et si le PSG est parvenu à revenir de son déplacement en Principauté avec le point du match nul, il peut grandement remercier Gianluigi Donnarumma, auteur d’une très grande performance en première période. L’Italien récolte la note de 9/10 dans L’Equipe : « En cet hiver 2024, où en serait Paris sans lui ? L’Italien n’en finit plus de briller. Lequel de ses cinq arrêts est le plus beau ? Sans doute celui à bout portant sur un ballon piqué d’Akliouche (29e). Il s’oppose à Balogun (5e) Minamino (16e) puis de nouveau sur une reprise de près d’Akliouche (45e+2). Moins sollicité en seconde période. Deux très bonnes lectures de la profondeur (66e, 89e). Il fut étincelant. » En revanche, Kylian Mbappé, sorti à la pause, a livré 45 minutes sans éclat. Le numéro 7 parisien a souffert face à Wilfried Singo et obtient la note de 3/10 dans le quotidien sportif : « Titularisé sur l’aile gauche pour la 1re fois depuis novembre, on l’a surtout vu dans une position très excentrée. Avec le rapide Singo en face, il a eu du mal à faire des différences et eu un rayonnement limité. Une frappe, non cadrée (24e). »

🚨🗣️ Luis Enrique : « Une punition pour Mbappé ? Tôt ou tard, il faut qu’on s’habitue à jouer sans lui. Je dois prendre des décisions tout le temps. C’est ma philosophie de penser à ce qui est le mieux pour l’équipe. Je ne veux pas polémiquer, c’est ma décision. » 👀🇪🇸 pic.twitter.com/9pIRcJaqJ6 — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 1, 2024

Autre joueur performant dans cette rencontre, Lucas Beraldo. Utilisé dans un rôle de défenseur central, le futur international brésilien monte en puissance, comme le souligne Le Parisien qui lui donne la note de 6/10 : « Pris dans son dos par Balogun (5e), le nouveau membre de la Seleção a pourtant bien démarré son match en étant autoritaire dans ses premiers duels (14e, 25e). Il a été impactant à chaque fois qu’il a eu à défendre en avançant, mais doit faire attention à bien tenir son marquage. Il signe un gros retour sur Balogun d’un tacle glissé (71e). » De son côté, Gonçalo Ramos n’a pas su saisir sa chance et surfer sur sa bonne entrée face au Stade Rennais. L’attaquant portugais a été transparent dans cette rencontre et récolte la note de 3/10 : « Transparent à la pointe de l’attaque, le Portugais n’a jamais su se mettre en position de frappe. Avec seulement 18 ballons touchés, il est logiquement remplacé par Dembélé (59e). »