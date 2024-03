Montpellier / PSG : Le groupe convoqué par Luis Enrique

Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Montpellier Hérault en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Et Luis Enrique a dévoilé un groupe sans surprise pour ce déplacement.

Leader du championnat avec dix points d’avance sur le Stade Brestois, le PSG voudra reprendre sa marche en avant en Ligue 1 après trois résultats nuls consécutifs. Et pour cela, les joueurs de Luis Enrique devront venir à bout du Montpellier Hérault à la Mosson. Un succès permettrait aux Rouge & Bleu d’aborder au mieux le sprint final qui les attend après la trêve internationale. De son côté, le MHSC est provisoirement 14e, avec trois unités d’avance sur le premier relégable le FC Metz.

Un groupe sans Keylor Navas

Et pour cette rencontre face à un adversaire à la lutte pour le maintien, le coach parisien a convoqué un groupe de 21 joueurs. Comme annoncé dans le point médical de veille de match, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Milan Skriniar et Marco Asensio sont forfaits. En revanche, Keylor Navas ne figure pas dans le groupe et est remplacé par Alexandre Letellier. Comme lors des précédents matches, Ethan Mbappé n’est plus convoqué, tout le contraire de l’autre Titi Senny Mayulu.

Le groupe du PSG