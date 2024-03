Montpellier / PSG – Les compositions officielles

Ce soir (20h45, Prime Video), en clôture de la 26e journée de Ligue 1, le PSG se déplace à Montpellier. À moins d’une heure de la rencontre, les deux coaches ont dévoilé leurs équipes de départ.

Après trois nuls consécutifs en Ligue 1, le PSG voudra retrouver la victoire en championnat et profiter des faux pas de ses poursuivants, Brest (1-1 contre Lille) et Monaco (2-2 contre Lorient) pour prendre encore plus d’avance en tête du championnat. Les Parisiens devront se méfier des Montpelliérains, qui flirtent avec la place de barragiste et qui aimerait s’éloigner encore plus de la relégation. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Marquinhos, Keylor Navas et Marco Asensio. Le coach espagnol devra aussi faire sans Ousmane Dembélé. Présent dans le groupe, l’international français est victime d’un tympan percé et doit déclarer forfait pour cette rencontre. À moins d’une heure de la rencontre, l’entraîneur du PSG a dévoilé son équipe.

Mbappé titulaire, Zaïre-Emery remplaçant

Dans les buts, Gianluigi Donnarumma retrouve une place de titulaire en Ligue 1 après avoir laissé sa place à Keylor Navas contre le Stade de Reims (2-2). Il sera défendu par Achraf Hakimi à droite, Danilo Pereira et Lucas Beraldo dans l’axe, Lucas Hernandez occupant le couloir gauche. Au milieu de terrain, Lee Kang-In accompagnera Vitinha et Manuel Ugarte. En attaque, Bradley Barcola débute à gauche, Kylian Mbappé dans l’axe et Randal Kolo Muani à droite, à la place d’Ousmane Dembélé qui était annoncé comme titulaire dans la presse.

Feuille de match Montpellier / PSG

26e journée de Ligue 1 – Stade : La Mosson – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Florent Batta – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Jérôme Brisard et Christian Guillard.

Le XI du MHSC : Bertaud – Tchato, Omeragic, Kouyaté, Sylla – Ferri, L.Leroy, Savanier (c) – Khazri, Nordin, Coulibaly Remplaçants : Dizdarevic, Sagnan, Jullien, Mincarelli-Davin, Sacko, Delaye, Fayad, Adams, Mousa.

