Montpellier / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG a offert un festival sur la pelouse du Montpellier Hérault (2-6) en conclusion de la 26e journée de Ligue 1. Si certains Parisiens ont brillé, d’autres ont confirmé leur mauvaise période du moment.

Après trois résultats nuls d’affilée en Ligue 1, le PSG voulait renouer avec le succès en championnat juste avant la trêve internationale. Et les joueurs de Luis Enrique ont étrillé le Montpellier Hérault (2-6) au stade de la Mosson. Un large succès qui permet aux Parisiens de creuser encore plus l’écart en tête du championnat.

Mbappé XXL, Vitinha en chef d’orchestre, Danilo et Hernandez déçoivent

Si Kylian Mbappé a été l’auteur d’un triplé, un autre joueur a marqué cette rencontre de son empreinte : Vitinha. Le Portugais a sûrement livré sa meilleure performance depuis son arrivée. En plus de son influence dans le jeu, le numéro 17 parisien a été l’auteur d’un but et de deux passes décisives. Une performance XXL qui lui vaut la meilleure note dans L’Equipe avec Kylian Mbappé (9/10) : « En cet hiver 2024, le Portugais dégage une confiance bluffante. Toujours disponible pour le porteur, il est un distributeur fiable et inspiré. Une confiance qui se traduit par une efficacité totale dans le dernier geste. Son 6e but de la saison est un bijou de finesse et de technique de frappe (14e). Depuis des années, Paris cherchait un milieu buteur. Il l’a sans doute trouvé. Et que dire de cette passe décisive délicieuse pour Mbappé (5-2, 63e) et de ce bijou pour Nuno Mendes (89e). Une soirée de magie. Rare bémol : sans ballon, il a éprouvé des difficultés à endiguer les vagues héraultaises en première période », détaille L’E.

Autre performance remarquée, celle de Lee Kang-In (7/10). « Dans les situations de transition, le Sud-Coréen a été un relais très efficace. Il a assuré quelques phases de contrôle grâce à sa qualité technique. Son début de seconde période est éblouissant. » En revanche, Lucas Hernandez a vécu une soirée très compliquée jusqu’à sa sortie sur blessure à la pause. Le défenseur français obtient la plus mauvaise note des Parisiens dans le quotidien sportif (2/10) : « Une première période à l’envers. D’abord débordé par Nordin (10e) puis à l’arrêt sur le but de ce dernier (30e), le latéral gauche français a souffert comme rarement cette saison. Quand il ne glissait pas (15e), il était le plus souvent mal placé. »

De son côté, Le Parisien donne la meilleure note à Kylian Mbappé (9/10) : « Pour laisser derrière lui les remous des dernières semaines quoi de mieux qu’un triplé (22e, 50e, 63e) ? Appliqué et juste dans (presque) tout ce qu’il a entrepris, il fait le break sur un contre avant de remettre son équipe sur la bonne voie d’une frappe limpide. » Très fébrile en défense et coupable sur les deux buts encaissés, Danilo Pereira confirme sa méforme du moment, comme le constate le quotidien francilien qui lui donne la note de 3.5/10 : « Le Portugais est impliqué sur les deux buts concédés par son équipe : d’abord en détournant un centre de Leroy qui arrivait sur Nordin (2-1, 30e), puis en remettant trop mollement un ballon pour son gardien qui a fait faute sur Coulibaly. »