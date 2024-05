Si au cours de la saison le président du PSG se fait rare dans les médias, Nasser Al-Khelaïfi, une fois n’est pas coutume, a livré ses impressions avant un match. En effet, pas n’importe lequel, certainement un des plus importants de l’histoire récente du club de la capitale.

Pour le compte de sa demi-finale retour de Ligue des Champions, le PSG reçoit le Borussia Dortmund ce mardi (21h sur Canal +) au Parc des Princes. Une rencontre au cours de laquelle les hommes de Luis Enrique devront remonter un retard d’un but, concédé au Signal Iduna Park la semaine passée. La rencontre que le Paris Saint-Germain avait disputé en maillot blanc, un peu de superstition de la part du président Nasser Al-Khelaïfi ? : « Moi oui, mais pas avec l’équipe. On jouera en bleu et non en blanc, même si nous avons gagné les derniers matches en blanc. Les joueurs sont concentrés, confiants mais pas trop. Être trop confiants, ce n’est pas bon. C’est la Ligue des Champions, une demi-finale, c’est impossible d’être trop confiant. Il ne faut pas oublier que c’est une équipe très jeune, la plus jeune des demi-finales de la Ligue des Champions« , a répondu le principal intéressé à nos confrères de L’Equipe. Outre les superstitions des uns et des autres, le douzième homme aura son importance au Parc des Princes, et le président du PSG le sait : « L’ambiance va être très importante. Nous sommes ravis de jouer devant nos fans. Ce sera notre douzième homme. Chaque détail à son importance dans une demi-finale et les supporters en font partie. Si j’avais le droit, j’enlèverais tous les sièges du Parc des Princes demain, même le mien, pour que l’ambiance soit exceptionnelle !« .

A la tête du Paris Saint-Germain depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi, toujours pour L’Equipe, s’est également confié sur l’importance de cette demi-finale retour de Ligue des Champions, à domicile, face au Borussia Dortmund : « On a construit quelque chose aussi pour le futur. J’en suis très fier. Quel que soit le résultat. Il faut aussi souligner tout ce qu’a fait l’équipe pour en arriver là. C’est aussi grâce à ça que les supporters sont heureux aujourd’hui. Chacun de son côté a fait un très bon travail. Demain, nous représentons le PSG, Paris, mais aussi la France, et tous nos supporters partout dans le monde. C’est peut-être le match le plus important depuis que je suis là car c’est la première demi-finale qu’on dispute devant nos supporters« .