Nasser Al-Khelaïfi, impatient d’affronter la Real Sociedad

Le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions a offert au PSG une rencontre inédite face à la Real Sociedad. Une double confrontation qui semble être à la portée du club de la capitale, qui devra tout de même se défaire d’un adversaire de taille.

Pour la première fois de leur histoire respective, le PSG et la Real Sociedad vont s’affronter. Une nouvelle à laquelle le président du club basque a réagi : « C’est sûrement le tirage le plus difficile à ce stade de la compétition. Mais nous allons faire de notre mieux. C’est un club de référence. Une grande équipe avec de grands joueurs […] Il faudra bien se préparer pour créer la surprise« . Son homologue du Paris Saint-Germain a également fait part de son sentiment à l’annonce du tirage au sort qui s’est tenu ce lundi à 12h à Nyon (Suisse) : « La Real Sociedad est un club magnifique que nous respectons beaucoup. Ils ont une équipe formidable qui a terminé première du groupe, et un grand président qui fait un travail fantastique.

Nous attendons avec impatience les matchs de Paris et de Saint-Sébastien, qui seront de grands moments« , a déclaré Nasser Al-Khelaïfi par le biais d’un communiqué sur le site officiel du Paris Saint-Germain.

A lire aussi : La réaction de Marquinhos au tirage au sort

A noter que le président du PSG n’a pas assisté au tirage au sort, contrairement aux années précédentes. Le conseiller du football parisien, Luis Campos, n’était également pas présent à Nyon.