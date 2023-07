Nasser Al Khelaïfi : « On veut que Kylian Mbappé reste, mais il doit signer un nouveau contrat »

A l’occasion de cette conférence de presse organisée par le Paris Saint-Germain dans son tout nouveau centre d’entrainement de Poissy cet après midi, Nasser Al Khelaïfi est revenu sur le cas de Christophe Galtier, Kylian Mbappé, et bien évidemment la présentation de Luis Enrique.

C’est maintenant officiel, Luis Enrique est le nouvel entraineur du Paris Saint-Germain. L’Espagnol a été présenté aux médias et aux supporters dans une conférence de presse, décalée pour cause d’avion retardé du côté du président du club, dans le nouveau centre d’entrainement de Poissy (78). Nasser Al Khelaïfi, avant de présenter le nouvel entraîneur du PSG, a pris la parole.

L’ouverture de cette conférence de presse

« Désolé pour le retard, je passe ma vie dans les avions (sourire ; NDLR). Un moment historique pour notre club, avec notre nouveau coach. Mais avant, je voudrais dire merci à Chrisstophe Galtier. Il a fait tout pour notre club. Il est un homme formidable. J’avais un grand respect pour lui avant qu’il vienne et encore plus après son passage au PSG. Je remercie également Leo Messi, notre ancien joueur, le meilleur de l’histoire du football, sans oublier Sergio Ramos« .

Ses premiers mots pour Luis Enrique

« Maintenant, on a un des meilleurs entraîneurs du monde, pas pour ce qu’il a gagné, mais pour le jeu pratiqué. Il donnera du plaisir au public, aux supporters, mais aussi à vous les médias. C’est la journée du coach, je veux pas trop parler« .

A la suite de cette prise de parole en préambule de la conférence de presse de Luis Enrique, le président du PSG a laissé sa place au technicien espagnol, notamment en posant avec lui avec un maillot du club de la capitale floqué « Luis Enrique 2025« . C’est après le moment du nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain que le dirigeant qatari est remonté sur l’estrade de la salle de presse du nouveau centre d’entraînement afin de faire face aux journalistes présents sur place.

Pourquoi Luis Enrique ?

« Concernant le coach, c’est un des meilleurs du monde. Il a fait un travail incroyable. Son système de jeu, son football offensif. Le fait qu’il rejoigne notre équipe, c’est incroayble. On est ambitieux« .

Le nouveau centre d’entraînement

« J’espère que le training center vous plait. Je vais lire demain ce que vous avez écris. J’en ai visité dans le monde … . On essaye de faire quelque chose d’unique. J’espère que c’est ce que je vais lire demain dans vos papiers. C’est un des meilleurs centre d’entraînement au monde« .

Nasser al Khelaifi : "Mbappé ? MA POSITION EST TRÈS CLAIRE. Nous on veut que Kylian reste mais il doit signer un nouveau contrat. Il est dans un club français, dans son pays. Il a dit qu'il ne voulait pas partir libre. On ne veut pas que le meilleur joueur du monde parte…

Kylian Mbappé

« La position est très claire. Si Kylian reste, et nous on veut qu’il reste, il doit signer un nouveau contrat. On veut pas laisser partir le meilleur joueur au monde gratuit. Il joue dans un club français, dans son pays. Il a déjà dit, qu’il ne partirai jamais gratuitement. Si aujourd’hui quelqu’un lui a fait changé d’avis, c’est pas mon problème« .