Nasser al-Khelaïfi souligne l’unité au sein du club

En quart de finale retour de Ligue des champions, le PSG a réussi à retourner la situation et se qualifier pour les demi-finales (1-4). Les Parisiens retrouvent le dernier carré trois ans après.

Battu à l’aller sur la pelouse du Parc des Princes (2-3), le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montjuic avec la conviction de retourner la situation. Dans un début de match où il dominait, le club de la capitale a vu le FC Barcelone ouvrir le score contre le court du jeu. Après l’expulsion d’Araujo, le PSG a accéléré et réussi à égaliser par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé. Les Parisiens ont ensuite déroulé grâce à des buts de Vitinha et un doublé de Kylian Mbappé. Grâce à ce succès, les Parisiens retrouveront le Borussia Dortmund en demi-finale. Au micro de Canal Plus, Nasser al-Khelaïfi, le président parisien, a évoqué un moment historique pour les Rouge & Bleu.

« On a les meilleurs supporters du monde »

« C’est un magnifique moment pour le club, un moment historique. Ce n’est pas facile de gagner ici. J’étais confiant avant le premier match, après le premier match, avant ce match, après le premier but. J’étais vraiment en confiance parce que j’ai dit au coach, on veut gagner, on veut se qualifier. Avec le coach, j’ai vu quelque chose que je n’avais jamais vu en 13 ans. Tout le monde ensemble, tout le monde qui se bat pour les autres, l’ambiance. Tout le monde veut gagner, se qualifier en demi-finale. C’était vraiment un grand entraîneur, le meilleur entraîneur du monde. On a vraiment été une équipe, on l’a montré. On veut aller le plus loin possible, mais ce soir, on veut profiter. Après, on se prépare pour Lyon. Les supporters ? On a les meilleurs supporters du monde. Je veux les remercier. On a joué ici comme si on était chez nous. Je veux vraiment remercier les supporters. Ils ont été avec nous depuis la première minute, même après le premier but. Je pense que l’on a vraiment été solide. Tout le monde a l’envie, les joueurs, le coach, le staff, les supporters. Même vous les médias. C’est la première fois, tout le monde ensemble. C’est ce que l’on veut nous. On ne joue pas pour Paris, on joue pour la France. On représente la France, on est fier de ça. On veut continuer.«