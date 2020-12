Le PSG a profité de la trêve hivernale pour s’offrir une transition entre Thomas Tuchel et Mauricio Pochettino. Pas un hasard selon Karim Nedjari, directeur éditorial sport à Webedia et consultant sur la chaîne L’Equipe et sur RTL. Maintenant, avec ce timing, le technicien argentin va surfer sur un “état de grâce” et bénéficier d’une bienveillance générale au moins jusqu’aux huitièmes de finale de l’UEFA Champions League contre le Barça de Lionel Messi.

“Une finale de Ligue des champions, et trois mois après il est licencié… Thomas Tuchel s’est coupé de tout le monde, de Doha, de Leonardo, et semble-t-il petit à petit des joueurs. Donc c’était très compliqué pour lui de rester en place. On connait tous le PSG, on sait qu’on ne peut douter de rien, spécialement vers Noël. Moi, j’ai vécu le départ de Charles Biétry la veille de Noël, en 1998. On avait eu aussi les départs de Laurent Fournier et d’Antoine Kombouaré durant cette période. Quand vous êtes entraîneur ou président au PSG, il faut se méfier, il y a toujours une bûche“, a lancé Karim Nedjari sur RTL. “Ce n’est pas le fruit du hasard, ça laisse un temps pour relancer la machine. Là, le PSG qatarien n’est pas pour la première fois depuis longtemps bien largement devant à la trêve. Il y a danger pour le titre, il fallait prendre une décision. L’état de grâce de Pochettino peut durer jusqu’à Barcelone. Après s’il se fait sortir par le Barça, ce sera terminé… Mais, il y a cette autre idée : Lionel Messi n’a jamais été entraîné par un coach qui n’est pas hispanophone… Comme tout est raison d’Etat au Qatar, s’il y a une chance pour le PSG de pouvoir récupérer Lionel Messi, ça peut être un argument.”