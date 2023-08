Le PSG est toujours dans sa quête d’attaquant et un nouveau dossier semble se décanter avec la piste Randal Kolo Muani. L’attaquant français de l’Eintracht Francfort pourrait débarquer dans les prochains jours malgré l’arrivée récente de Gonçalo Ramos.

Depuis le début du mercato estival 2023, le Paris Saint-Germain est en quête d’un attaquant. En ce sens, plusieurs pistes ont vu le jour mais c’est bien Gonçalo Ramos qui a récemment signé chez les Rouge & Bleu. Cependant, malgré l’officialisation de cette arrivée, les derniers échos de la presse relatent un intérêt prononcé pour Randal Kolo Muani. En effet, la majorité des médias français avancent depuis quelques jours que le Paris Saint-Germain, avec Nasser Al-Khelaïfi en tête, ont relancé la piste menant à l’ancien attaquant du FC Nantes. Comme l’explique L’Équipe dans son édition du jour, le joueur souhaite aussi s’engager avec le PSG. Malgré tout, ce dossier n’est pas (encore ?) proche de se conclure.

Une arrivée de Kolo Muani n’est pas imminente

Le Paris Saint-Germain souhaite avoir un secteur offensif complet. En plus de Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, le PSG voudrait aussi engager Randal Kolo Muani. Comme l’explique le journaliste spécialisé dans le mercato, Fabrizio Romano, le club de la capitale maintient les négociations pour l’international français de 24 ans. Le deal n’est pas imminent mais l’affaire reste en cours. L’Italien révèle que Kolo-Muani n’a jamais été une alternative à Gonçalo Ramos, mais plutôt une arrivée supplémentaire. Des contacts ont eu lieu en début de semaine et l’affaire est donc en cours. On imagine bien que ce deal dépend de l’avancée des dossier Kylian Mbappé et Neymar Jr, tous les deux en instance de départ…