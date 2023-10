Mercredi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de Newcastle dans le cadre de la deuxième journée de Ligue des Champions. Les Magpies ont parfaitement préparé leur rencontre avec un succès en Premier League.

Après un début de saison compliqué, avec deux victoires et trois défaites en cinq rencontres de Premier League, Newcastle a retrouvé son niveau de la saison dernière, qui lui a permis de se qualifier pour la Ligue des Champions avec une très large victoire contre Sheffield United (0-8), avant d’éliminer Manchester City en Carabao Cup (1-0). Quatre jours avant de recevoir le PSG pour le compte de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, les Magpies affrontaient Burnley à St James’ Park lors de la septième journée de championnat. Privé de Sven Botman et Callum Wilson, blessés et incertains pour la rencontre du PSG, Newcastle ne va pas être vraiment inquiété lors de cette rencontre.

Un succès maîtrisé

Totalement dominant, les hommes d’Eddie Howe vont concrétiser leur bon début de match avec un but de Miguel Almiron juste avant le quart d’heure de jeu (1-0, 14e). Malgré une maîtrise du match, les Magpies vont avoir du mal à faire le break et se mettre à l’abri. Il faudra attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour voir Newcastle se mettre à l’abri grâce à une réalisation d’Alexander Isak. L’international suédois (24 ans) qui a transformé un penalty pour offrir une quatrième victoire en sept matches de Premier League à Newcastle. Lors de cette rencontre, Joelinton, entré en jeu à la 64e minute, à dû sortir seulement quatre minutes après, remplacé par Sandro Tonali, sur blessure. Avec ce succès, le club anglais remonte à la huitième place du championnat. Une belle performance avant de rencontrer le PSG mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), qui a lui concédé le match nul (0-0) sur la pelouse de Clermont hier après-midi.