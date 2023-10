Newcastle / PSG : l’arbitre de la rencontre dévoilé

Pour le déplacement de Ligue des Champions à Newcastle ce mercredi, L’UEFA désigne Istvan Kovacs pour arbitrer la rencontre.

La Ligue des Champions est de retour cette semaine ! Après une belle victoire en première journée face à Dortmund (2-0), les Parisiens se déplacent à Newcastle pour la suite de la compétition. Pour arbitrer le match, le sifflet est confié entre les mains de Istvan Kovacs. Ce dernier sera assisté par Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene, Marcel Birsan, puis Marco Fritz et Rob Dieperink à l’assistance vidéo. L’arbitre roumain a croisé le chemin du PSG lors d’une seule et unique rencontre dans sa carrière, lors d’une victoire 5-0 face à Galatasaray en phase de groupe, en décembre 2019. À l’inverse, c’est une première pour Newcastle qui fait tout juste son retour dans la plus belle des compétitions. Mais le voyage en Angleterre n’est pas en terre inconnue pour Istvan Kovacs, déjà au sifflet sur des matchs de Liverpool, Chelsea et Manchester City ces dernières années.