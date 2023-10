Newcastle / PSG : les notes des Parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a sombré sur la pelouse de Newcastle (4-1) où aucune Parisien n’aura réussi à montrer une révolte.

Fort de sa victoire face à Dortmund il y a deux semaines, le PSG voulait poursuivre en phase de groupes face à Newcastle. Mais les joueurs de Luis Enrique ont complètement sombré à St James’ Park avec une humiliante défaite (4-1) avant une double confrontation face à l’AC Milan (25 octobre et 7 novembre).

Donnarumma 3 – Hakimi 3, Marquinhos 2, Skriniar 2.5, L.Hernandez 4 – Zaïre-Emery 5, Ugarte 3 – Kolo Muani 2, Dembélé 2, Mbappé 1 – Ramos 2

Luis Enrique veut mourir avec ses idées

Pour la troisième fois d’affilée, Luis Enrique a décidé de mettre un quatuor offensif. Face aux Magpies, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé étaient alignés. Mais à St James’ Park, l’attaque parisienne a été inexistante. À cela s’ajoute un milieu de terrain Ugarte-Zaïre-Emery trop esseulé, en infériorité numérique et rapidement pris dans l’intensité et l’agressivité des Anglais. Et malgré une première période épouvantable, le coach parisien n’a pas voulu changer son système à quatre attaquants même lors de ses changements (Barcola à la place de Kolo Muani et Vitinha qui remplace Ugarte). Un système tactique qui avait déjà grandement étonné lors du match nul frustrant à Clermont (0-0) le week-end dernier.

Un déchet technique effarant en attaque

Mais il est vrai que Luis Enrique n’a pas été aidé par l’apathie et le déchet technique de son attaque. Entre un Kylian Mbappé pas impliqué, un Gonçalo Ramos invicible, un Randal Kolo Muani limité techniquement et un Ousmane Dembélé qui continue à gâcher face aux buts, l’attaque des Rouge & Bleu a manqué de trop d’éléments pour embêter l’arrière-garde des Magpies et pour espérer une victoire en Ligue des champions.

Mbappé jamais impliqué

À l’instar de ses coéquipiers offensifs, Kylian Mbappé a tout manqué dans cette rencontre. L’international n’a jamais semblé être dans sa rencontre. Considéré comme le leader de cette formation, le champion du Monde 2018 n’était absolument pas impliqué avec un manque de repli défensif sur ses nombreuses pertes de balle. À cela s’ajoutent un grand déchet technique, aucune occasion à son actif, un manque de cohésion avec ses coéquipiers. Un match complètement raté dans le jeu et son implication sur la pelouse.