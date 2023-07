Neymar et Lee Kang-In Lee de retour avec le PSG, Navas absent

Le Brésilien et le Coréen, fortement attendus, sont proches de refouler les pelouses. Neymar est en avance sur sa convalescence après son opération et Lee Kang-In revient de sa légère blessure. Le staff est confiant.

Sorti au bout de 45 minutes face au Havre après sa blessure, Lee Kang-In s’est montré très en jambe avec une prestation qui a fait belle impression. Le Coréen a quand même fait parti du voyage pour le Japon, sans pour autant n’avoir disputé la moindre minute face à Al-Nassr (0-0) pour la première rencontre amicale de ce Japan Tour 2023. Selon RMC Sport, le staff reste optimiste quant à son retour proche à l’entrainement. Comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le retour du brésilien Neymar ne devrait plus tarder. Ayant déjà participer à l’intégralité des séances collectives, le numéro 10 parisien était cependant trop court pour jouer face à l’équipe saoudienne.

Joueurs PSG à l’entrainement (Image : psg.fr)

Après son opération à la cheville, Neymar est finalement revenu plus tôt que ce que les premières estimations laissaient entendre. Il se sentait prêt à jouer ses premières minutes face à Al Nassr, décision contestée du staff qui prône la prudence. Le Brésilien se dit prêt et retrouve de bonnes sensations à l’inverse de l’un de ses coéquipiers. En effet, toujours selon RMC Sport, Keylor Navas ne s’est pas entrainé avec le groupe à cause d’une gêne ressentie à la cuisse.