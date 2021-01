Depuis son arrivée au PSG à l’été 2017, Neymar a connu plusieurs périodes difficiles dues notamment à deux grosses blessures lors de ses deux premières saisons sous le maillot Rouge & Bleu. Il y a aussi eu quelques affaires extra-sportives qui lui ont plombé son image. Dans une interview accordée au média anglais Gaffer, le numéro 10 parisien a expliqué avoir songé à arrêter le football. “J’ai beaucoup de rêves et grâce à Dieu, j’ai pu les réaliser. Je ne perdrai jamais la passion du football, mais j’ai eu des moments où je voulais arrêter de jouer. Une fois, j’ai atteint le point de me demander pourquoi je devrais continuer à jouer s’ils n’aiment pas ça. J’avais l’habitude de rentrer chez moi impétueux et de me souvenir de tout ce que j’avais fait pour m’amener ici. L’amour que j’ai pour le football et toutes ces choses m’ont ramené à la réalité.“

Neymar qui a conclu en indiquant qu’il était “incroyablement reconnaissant de représenter des équipes comme le PSG et le Brésil.”