Ce dimanche, Neymar Jr était à l’honneur dans l’émission de TF1 “sept à huit” . Une première interview en longueur pour le joueur brésilien sur une chaîne française depuis son arrivée au PSG en 2017. Il y évoque sa relation avec son coéquipier et “frère” Kylian Mbappé, ainsi que sa grande déception lors de la finale de la Ligue des Champions contre le FC Bayern (1-0), ou bien encore sa joie d’être au PSG. Extrais choisis.

Sa grave blessure lors de la Coupe du Monde 2014

Neymar : “Le médecin m’a dit j’ai deux nouvelles, la mauvaise c’est que la Coupe du monde est terminée. Je me suis à pleurer. Mais il m’a dit : La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez rejouer au foot. La même lésion deux centimètres plus loin, cela aurait été fini. “

Mbappé

Neymar : “Nous avons une relation de frères avec Kylian. Je suis l’ainé. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle Golden Boy, parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de football tout le monde sait ce qu’il vaut. Mais même en dehors du terrain il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup. Et on doit être heureux pour être à 100%“

La Ligue des Champions

Neymar : “La finale de la Champions League perdue, j’en ai pleuré. Je voulais vraiment ramener cette coupe en France. Malheureusement nous n’avons pas réussi cette fois ci. Mais nous aurons d’autres opportunités. Nous allons tout faire pour aller en finale et décrocher ce titre.”

Heureux au PSG

Neymar : “Je suis très heureux aujourd’hui. Je me sens heureux. Ça a beaucoup changé. Je ne serait pas dire exactement pourquoi. Je ne sais pas si c’est moi ou autre chose qui a changé. Aujourd’hui je me sens bien, je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux ici. Je veux rester au PSG, j’espère que Kylian restera aussi. Bien sûr c’est le souhait de tous les supporters, de Paris. On veut que le PSG soit une grande équipe. Et moi je veux continuer de faire ce que j’ai toujours fait à Paris, jouer au foot et être heureux. C’est le plus important.“

Sa réputation de fêtard

Neymar : “Qui n’aimes pas faire la fête ? Tout le monde aime s’amuser. Je sais quand je peux et quand je ne peux pas faire la fête. Même si certains disent que je suis immature et que je ne sais pas ce que je fais. Ça fait plusieurs années que je suis au top. Si on est uniquement focalisé sur le football, on finit par exploser. La fête, c’est l’occasion de se relaxer, d’en profiter. C’est une chose à laquelle je ne renoncerai jamais.“

Neymar qui a également fait savoir qu’il avait encore des rêves dans le football, remporter la Coupe du Monde et une deuxième Ligue des Champions.