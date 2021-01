Ce dimanche, Neymar Jr sera à l’honneur dans l’émission de TF1 “sept à huit” à partir de 18h20. Un premier extrait des propos du joueur brésilien est proposé ce matin. Il y évoque sa relation avec son coéquipier et “frère” Kylian Mbappé, ainsi que sa grande déception lors de la finale de la Ligue des Champions contre le FC Bayern (1-0).

“Nous avons une relation de frères avec Kylian. Je suis l’ainé. Nous aimons beaucoup jouer ensemble. Je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or. Je l’appelle Golden Boy, parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de football tout le monde sait ce qu’il vaut. Mais même en dehors du terrain il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup. Et on doit être heureux pour être à 100%”, a commenté Neymar au micro de TF1. “La finale de la Champions League perdue, j’en ai pleuré. Je voulais vraiment ramener cette coupe en France. Malheureusement nous n’avons pas réussi cette fois ci. Mais nous aurons d’autres opportunités. Nous allons tout faire pour aller en finale et décrocher ce titre.” La suite en fin d’après-midi sur la chaine de télévision…