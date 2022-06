Nkunku évoque un possible retour au PSG

Le PSG commencera bientôt ses grandes manœuvres. En effet, avec l’intronisation de Luis Campos qui devrait être officialisée incessamment sous peu, les choses sérieuses vont pouvoir débuter. Niveau mercato, peu de pistes sortent réellement du lot.

Christopher Nkunku ne sait pas de quoi son avenir sera fait

On a toutefois aperçu quelques noms revenir avec insistance au sein de la presse spécialisée. C’est notamment le cas de Christopher Nkunku. Celui-ci a été l’auteur d’une saison tout simplement ahurissante sous la tunique du RB Leipzig : 35 buts et 20 passes décisives en 55 rencontres disputées. Dès lors, le titi rouge et bleu fait bien entendu saliver nombre de grosses écuries continentales. Interrogé sur son futur mercato au micro de Téléfoot, le principal intéressé, qui a délivré sa toute première assists en bleu ce vendredi soir face au Danemark, s’est montré assez flou, n’écartant nullement un hypothétique retour en terre parisienne : « Il faudra bien réfléchir et prendre la bonne décision. La Coupe du Monde arrive vite et se sera forcément un paramètre à prendre en compte. Un retour au PSG ? Comme j’ai déjà pu le dire, il faudra bien réfléchir tout simplement. »