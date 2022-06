Le mercato ouvrira ses portes dans moins d’une semaine. Côté PSG, l’une des grandes priorités sera de dénicher un milieu de terrain de classe mondiale afin d’épauler un Marco Verratti bien trop esseulé et ce, depuis bien trop longtemps. La piste qui semble accaparer la direction parisienne se nomme, en ce sens, Aurélien Tchouaméni.

Le joueur de l’AS Monaco a impressionné tout son monde cette saison, y compris en Equipe de France. Âgé de 22 ans, il devrait, selon toutes vraisemblances, quitter le Rocher et deux clubs paraissent tenir la corde dans ce dossier : le PSG et le Real Madrid. Le club madrilène posséderait d’ailleurs une longueur d’avance, mais le club de la capitale n’aurait pas non plus dit son dernier mot. Au micro de Téléfoot, Aurélien Tchouaméni a été invité à s’exprimer sur son avenir. Et celui-ci, restant évasif, a expliqué que sa décision finale n’était pas encore arrêtée : « Je ne suis pas troublé par rapport à ma situation parce que c’est une position dans laquelle j’ai toujours voulu être. À partir du moment où je suis suivi par les meilleurs clubs, cela veut dire que je fais de bonnes choses. Est-ce que j’ai fait mon choix ? Non, pas encore.«

Le Real proche de rafler la mise mais…

De son côté, la version espagnole de Goal évoque ce dossier ce dimanche après-midi. Selon cette source, le Real Madrid et l’AS Monaco seraient bien tout proches de trouver un accord définitif pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni. Pourtant, le PSG compte bien rabattre les cartes dans cette affaire en surenchérissant. Goal indique que la Casa Blanca n’augmentera pas sa proposition initiale, la volonté du joueur restant apparemment inchangée : porter la tunique merengue l’an prochain. Et de conclure en expliquant que la semaine à venir sera très probablement capitale.