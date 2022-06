Ce n’est plus qu’une question de temps pour que Luis Campos devienne officiellement un membre de l’organigramme du PSG. Ce vendredi soir, l’Equipe, Le Parisien et RMC Sport ont indiqué que le Portugais de 57 ans avait signé son contrat de trois ans pour devenir le conseiller sportif du président Nasser al-Khelaïfi. Alors que des rumeurs faisaient écho d’une possible gestion de l’équipe première et du centre de formation, ce ne sera pas le cas. Selon les informations du Parisien, Luis Campos s’occupera uniquement de l’équipe première. « Il entend mener une révolution sportive au club, en mettant de l’ordre dans les comportements qui dévient de la ligne sportive.«

Il souhaiterait quatre recrues au minimum

Luis Campos aurait une volonté pour le mercato estival du PSG, recruter au minimum quatre joueurs. Les secteurs de jeu ciblés, un défenseur central, deux milieux de terrain et un attaquant polyvalent. « Les renforts seront plus nombreux en fonction des départs. » En ce qui concerne les départs, dix joueurs sont placés sur la liste. Liste dans laquelle ne figure pas Keylor Navas et Sergio Ramos. Luis Campos devra aussi gérer le dossier de l’entraîneur. Encore sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait être remercié dans les prochaines semaines « sitôt Nasser al-Khelaïfi disponible. » Le président parisien est retenu à Doha pour des raisons personnelles. Pour le remplacer, Christophe Galtier est dans la short-list. Encore sous contrat jusqu’en juin 2024, le PSG devra indemniser Nice s’il veut faire de l’ancien lillois son nouveau coach. » Galtier est évidemment intéressé par le challenge parisien. À ce jour et malgré un intérêt réciproque, la piste Zinédine Zidane n’est pas d’actualité« , dévoile Le Parisien. Le quotidien francilien qui conclut en expliquant que Luis Campos va fixer les prochaines règles de vie pour « mettre fin au côté club Med’ du PSG. »