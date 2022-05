Nkunku ne ferme pas la porte au PSG

A quelques semaines de l’ouverture du mercato estival 2022, les noms associés au PSG se multiplient. Et l’un d’entre eux est plus ou moins marquants, du fait qu’il soit un ancien de la maison : Christopher Nkunku. Actuellement au RB Leipzig, le titi parisien est associé à un retour dans les rangs de son club formateur depuis quelques semaines. Selon les derniers échos du journal L’Equipe, lui et son clan seraient en réflexion quant à son avenir après trois saisons abouties en Bundesliga. Le quotidien français affirmait au début de ce mois de mai qu’il serait compliqué de voir cette piste aboutir si Leonardo restait au club. Mais aujourd’hui, le PSG est sur le point d’officialiser la prise de poste d’un nouveau directeur sportif : Luis Campos. De quoi relancer le dossier ? Affaire à suivre. Quoi qu’il en soit, le principal intéressé était présent aujourd’hui en conférence de presse en marge du rassemblement avec l’Equipe de France, et a été interrogé sur le sujet.

« Le PSG c’est ma maison »

Avec 34 buts et 16 passes décisives en 51 rencontres toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku a récemment été élu meilleur joueur de Bundesliga pour cette saison 2021 – 2022 devançant ainsi Robert Lewandowski ou Erling Haaland. Lorsqu’un confrère demande à l’ancien parisien si un retour au PSG lui ferait plaisir, et cela serait une suite logique de sa carrière, l’international français répond : « Comme je l’ai toujours dis, le PSG c’est ma maison, c’est mon club de cœur, je suis formé là-bas. Après comme je l’ai dis aussi auparavant, je ne ferme aucune porte et donc tout est possible dans le football« .