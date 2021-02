En raison de la pandémie due aux Coronavirus, les Jeux Olympiques de Tokyo n’ont pas eu lieu aux dates prévues (été 2020). Ces derniers ont été décalés à cet été et se dérouleront du 23 juillet au 8 août. L’Equipe de France s’est qualifiée pour cette compétition grâce à son équipe espoirs. Lors de cette compétition, seuls les joueurs de moins de 23 ans (24 ans pour cette édition) peuvent jouer. Les sélectionneurs peuvent tout de même convoquer trois joueurs plus âgés. Kylian Mbappé, qui est éligible à une convocation pour les JO, n’a jamais caché son souhait de jouer cette compétition. Mais Noël Le Graët, le président de la FFF, a jeté un froid dans cette optique dans une interview accordée à France Info. “Il ne faut pas exagérer, on ne va pas non plus prendre Mbappé, Benzema et pourquoi pas, ramener l’équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés“, lance Le Graët. Le numéro 7 parisien va donc devoir se faire une raison. Il ne devrait pas prendre la direction de Tokyo cet été.