Nordi Mukiele de retour à l’entraînement du PSG

Le mercato du PSG est très actif, dans le sens des départ comme des arrivées. Le nouveau projet du club de la capitale se dessine peu à peu. C’est dans ce contexte particulier que l’on oublie certains joueurs. Des joueurs qui n’ont pas vu la couleur d’un terrain depuis un certain temps. C’est le cas de Nordi Mukiele, mais qui fait enfin son retour.

Après 4 mois d’absence

Selon les informations de RMC Sport, délivrées par Fabrice Hawkins sur son compte Twitter, Nordi Mukiele a fait son retour à l’entraînement du PSG ce mercredi. Un retour 4 mois après sa blessure aux ischio-jambiers. Le joueur s’était fait opérer le 11 avril en Finlande. Depuis, un long processus de rééducation pour revenir. Avant le match contre Lorient la semaine passée, il alternait entraînement collectif avec entraînement individuel. Ce retour ne lui permettra sûrement pas de faire jouer ce week-end contre Toulouse. Mais au moins, on sait que Luis Enrique pourra bientôt compter sur lui lors de la nouvelle saison. : « Back with the team 😁🃏 », c’est ce qu’à écrit le défenseur dans un poste Instagram, heureux de retrouver ses coéquipiers au sein du Campus PSG.