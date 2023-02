Nouveau rebondissement dans le dossier du Parc des Princes ?

Le sujet de la vente du Parc des Princes créé des tensions entre la Mairie de Paris et les dirigeants du PSG depuis plusieurs semaines. Les deux clans se répondent par média interposé. Une réunion devrait bientôt avoir lieu entre les deux parties pour tenter d’apaiser ce conflit.

Pour augmenter son rayonnement dans le monde du football, le PSG souhaite devenir propriétaire de son stade. Dans l’idéal, il aimerait acquérir son antre historique, le Parc des Princes. Mais la Marie de Paris ne souhaite pas vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud. Une position ferme qui a déplu aux Rouge & Bleu. Ces derniers, qui aimeraient augmenter la capacité du Parc à 60 000 places, ne souhaitent pas mettre 500 millions d’euros pour rénover le Parc des Princes s’il n’est pas propriétaire de ce dernier. Les Parisiens envisageraient de quitter leur enceinte historique.

Le PSG a mandaté un intermédiaire pour trouver un site pour son futur stade

Selon les informations de l’Equipe, une réunion entre les dirigeants du PSG et la Mairie de Paris doit avoir lieu prochainement pour apaiser et renouer le dialogue. Le quotidien sportif indique aussi que les Rouge & Bleu ont entamé d’autres démarches pour cette question du stade. Ils auraient mandaté un intermédiaire pour l’aider à trouver un site pour la construction d’un nouveau stade si jamais ils devaient officiellement quitter le Parc des Princes, la société Legends. L’Equipe explique que cette dernière « a déjà travaillé dans le football avec le Real Madrid, Liverpool, Manchester City ou Tottenham mais aussi Wimbledon et plusieurs franchises de NFL comme les Las Vegas Raiders, les Dallas Cowboys ou les New York Giants.«