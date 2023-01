PSG : La réponse du CUP à Anne Hidalgo

Le feuilleton de la vente du Parc des Princes s’étire dans le temps avec des échanges par médias interposés entre le PSG et la Marie de Paris. Le dernier en date s’est fait aujourd’hui avec une prise de parole de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, et la réponse qui ne s’est pas faite attendre du CUP, par le biais de Romain Mabille.

C’est sur le plateau de l’émission de France 2, Télématin, qu’Anne Hidalgo a été interrogé au sujet de la vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain. La Mairie de Paris campe sur ses positions : « Le Parc n’est pas à vendre, définitivement. En revanche, bien sûr qu’avec mon club, parce que c’est mon club le Paris Saint-Germain, et son président (Nasser Al-Khelaïfi ; NDLR) nous avons à nous parler et à travailler. Un départ du PSG ? Vous savez, je crois qu’il n’y a pas beaucoup de plans B, mais il faut qu’on discute« . Une déclaration qui n’a pas plus aux supporters du club de la capitale. En effet, le président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille, sur son compte Instagram, s’est fendu d’une réponse cinglante destinée à la Maire de Paris : « C’est ni ton club, ni ta ville, ni ton stade !!!! #anniedingo #folle« , ajoutant : « Si tu veux être la star on va bientôt te mettre à l’honneur« .

🚨 | La réponse de @RomainMabille à Anne Hidalgo 💥 :



“C’est ni ton club, ni ta ville, ni ton stade !!!!” pic.twitter.com/SSXO3NANwM — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 26, 2023 Twitter : @CanalSupporters

Une réponse qui peut laisser penser que la Maire de Paris sera bientôt mise à l’honneur dans les travées du Parc des Princes par le CUP.