Nul entre le Maroc et la RDC, Achraf Hakimi buteur

Après sa large victoire contre la Tanzanie, le Maroc jouait son deuxième match de la phase de poules de la CAN. Les Marocains ont concédé le nul malgré un but du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi (1-1).

Le Maroc pouvait valider sa qualification en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ce dimanche après-midi. Après sa large victoire contre la Tanzanie (3-0) pour son premier match de la phase de poules, le Maroc, en s’imposant contre la République Démocratique du Congo, pouvait valider son billet pour la suite de la compétition. Un objectif qui se concrétisait dès la sixième minute de jeu. Après un très beau centre d’Achraf Hakimi, En-Nesyri propulsait le ballon de la tête dans le but de la RDC. Mais le gardien repoussait magistralement en corner. Sur le corner, le latéral droit du PSG, seul dans la surface, a repris d’une demi-volée le centre d’Hakim Zyech pour propulser le ballon au fond des filets (1-0, 6e). La suite du match sera moins emballante, la température (32 degrés, 70% d’humidité) n’aidant pas.

Une qualification à aller chercher contre la Zambie

Alors que le Maroc tenait sa qualification pour les huitièmes de finale, il s’est complètement arrêté de jouer et a finalement concédé l’égalisation dans les 15 dernières minutes de la rencontre (1-1, 76e). Les deux équipes vont se procurer quelques situations sans pour autant se montrer dangereuses et vont donc se quitter sur ce match nul (1-1). Les coéquipiers du numéro 2 du PSG, qui a joué toute la rencontre et qui a été performant que ce soit offensivement ou défensivement, devront aller chercher leur qualification lors de la dernière journée de la phase de poules contre la Zambie mercredi soir (21 heures).