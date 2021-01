Compte tenu du contexte (trois jours d’entraînement, un nouveau staff, un nouveau coach, neuf absents importants dans le groupe…), on pourrait penser que la rencontre du PSG hier à Saint-Etienne (1-1) n’est pas très significative même si le résultat est fâcheux puisque trois points séparent désormais Lyon de Paris. Pas du tout, nous dit l’ancien meneur de jeu devenu consultant de la chaîne L’Equipe Ludovic Obraniak. Mauricio Pochettino en a certainement appris beaucoup avec ce match dans le Forez.

“Ce match a été riche d’enseignements sur ton niveau physique, il est riche sur tes joueurs et comment composer ton milieu de terrain. Vous voyez bien que Gueye, en sentinelle, à trois, c’est impossible. Verratti, tu te dis, ce garçon là il doit être à la manœuvre. Il a la capacité de faire plus offensivement, on l’a vu sur le but de Kean. Si on joue à trois dans l’entrejeu et qu’il évolue en n°8, il doit être plus dans les abords de la surface. Kylian Mbappé, quand il fait des appels en profondeur et que Verratti est à la manœuvre pour le servir, ça devient un bon Kylian Mbappé. Quand il commence à vouloir aller cherche le ballon et faire ses trucs, même Nordin le met au piquet. Ce match, il est riche d’enseignements pour un entraîneur qui vient d’arriver au PSG. Il va avoir des indications sur pas mal de choses.”