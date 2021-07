Obraniak voit Ramos comme “un vrai patron” pour le PSG

Le PSG est sur le point de frapper un nouveau grand coup sur le mercato estival avec l’arrivée – libre de tout contrat – de Sergio Ramos. Un renfort de choix pour l’effectif Rouge & Bleu, lui qui va apporter toute son expérience et un leadership important. Pour Ludovic Obraniak, le PSG sera évidemment plus fort avec l’Espagnol (35 ans).

“Cette équipe à certes quelques leaders mais elle manque d’un vrai patron. Elle en a vraiment besoin. Le recrutement va dans ce sens. Il y a aussi probablement un passage à une défense à trois. Je ne vois pas sortir Kimpembe ou Marquinhos, avance l’ancien meneur de jeu dans l’Equipe du Soir. Paris à des latéraux qui sont plus tôt des pistons que des vrais latéraux de formation. Et je vois maintenant une certaine liberté pour les trois de devant et un peu plus pour le milieu de terrain. Ils vont pouvoir un peu se reposer sur cette défense qui sera plutôt solide.“