Revue de Presse PSG : Sergio Ramos, Mbappé, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG ce vendredi 2 juillet 2021 dans la presse hexagonale… et le mercato très actif des Rouge & Bleu est au centre des discussions !

Le Parisien du jour considère les arrivées de Gigio Donnarumma et d’Achraf Hakimi au PSG comme certaines tandis que pour Sergio Ramos, une “issue positive” est attendue dans les prochains jours, ce qui confirme une “volonté de renouvellement de l’effectif”. Le quotidien rapporte que le PSG aurait présenté un budget prévisionnel “à l’équilibre” à la DNCG avec près de 200 millions d’euros de vente pour des achats oscillants entre 200 et 250 millions d’euros et tout cela sans inclure un potentiel deal autour de Kylian Mbappé.

Lors de notre Live Twitch/PSG du 31 mai dernier, nous vous avons révélé l’enveloppe mercato des Rouge & Bleu pour cet été avec les mêmes chiffres. Simplement selon nos informations, le club ne compte pas vendre pour autant, même si des départs seront enregistrés dans les prochaines semaines. Le Paris Saint-Germain compte massivement se renforcer cet été tout en ne perdant pas les éléments forts de son effectif.

Le média local revient sur l’arrivée (quasi) actée de Sergio Ramos à Paris et rapporte que celle-ci “interroge” au sein du vestiaire en indiquant que Presnel Kimpembe “n’était pas le plus ravi” par cette annonce et que d’autres considèrent que la stratégie du mercato serait “illisible”. De plus, avec les salaires annoncés pour l’ancien madrilène mais aussi pour Donnarumma et Hakimi, cela pourrait menacer “l’équilibre” du groupe Rouge & Bleu. Le quotidien évoque quand même un “PSG en plein malaise” qui va reprendre l’entrainement ce lundi. Rien que ça…

Le Parisien confirme ailleurs que Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Sa décision aurait été partagée uniquement avec Mauricio Pochettino, et non Leonardo ou Nasser al-Khelaifi, car il entretient d’excellentes relations avec le coach du PSG. L’Argentin serait le coach qui aurait “le mieux ou le plus compris ses qualités depuis le début de son parcours professionnel.” Grâce aux nouvelles recrues et le fait de conserver les cadres de l’équipe, le Bondynois est persuadé que Paris peut “remporter la Ligue des Champions”. Le joueur est aussi “surpris par les luttes d’influence” au sein du club, “son pouvoir éclaté de Paris à Doha, ses conflits de pouvoir entre plusieurs chefs, ses entraîneurs que l’on essore ou qui s’épuisent.” En l’état actuel, ce dernier ne prolongera pas au PSG…

L’Équipe fait un grand format sur Gianluigi Donnarumma et son immense talent. Le futur parisien est considéré comme “le plus gros talent des cinquante dernières années avec Gigi Buffon” selon Gaetano Petrelli (enseignant au centre fédéral de Coverciano). Son point fort ? “Son tempérament, sa personnalité”, il est même considéré comme “une recrue stratosphérique” acheté “zéro qui vaut plus de 100 millions” d’après Massimiliano Mirabelli (ancien directeur sportif de l’AC Milan) qui rajoute que le PSG est “tranquille pour les quinze prochaines années”. Ce dernier rajoute que “Navas est un immense gardien mais Donnarumma c’est autre chose”.

Par ailleurs, Marco Verratti est annoncé titulaire pour la rencontre de ce soir face à la Belgique. De même pour Pablo Sarabia avec l’Espagne face à la Suisse.

Un peu plus loin, le quotidien sportif évoque un intérêt potentiel du club de la capitale pour Raphaël Varane dans le cas où les pourparlers avec Sergio Ramos capoteraient. Leonardo aurait même appelé le joueur “pour mesurer la faisabilité du transfert”.