Verratti une nouvelle fois encensé par la presse italienne

Titulaire au milieu de terrain lors de la victoire de l’Italie contre la Belgique en quart de finale de l’Euro (1-2), Marco Verratti a une nouvelle fois été brillant. Le numéro 6 parisien a offert une passe décisive, la deuxième du tournoi, à Nicol Barella sur le premier but de la Squadra Azzura. Seulement noté 6 dans l’Equipe, il a reçu les louanges de la presse de son pays. Pour la Gazzetta dello Sport, c’est un 8. “Un match à la Verratti. Tout en une touche, rapide, imprenable et créatif. Il rend fou Tielemans et il est au centre de toutes les initiatives. Un spectacle.”

La Repubblica est aussi fasciné par la prestation de l’ancien de Pescara. “Comme un jeu des ombres, l’écart de 20cm avec Witsel disparaît, les proportions se renversent. Le géant, c’est lui. Ça se matérialise sur un ballon perdu qu’il transforme en invitation au but pour Barella. Magie.“