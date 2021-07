Comme nous vous l’annoncions depuis plusieurs semaines, Sergio Ramos et le PSG négocient ensemble pour une arrivée dans la capitale.

René Ramos, son frère et agent est présent ce jeudi sur Paris pour discuter avec les dirigeants parisiens. Et selon les informations de Mohamed Bouhafsi – journaliste RMC Sport – ce dernier a trouvé un accord avec les Rouge & Bleu. L’ancien joueur du Real Madrid va rejoindre le Paris Saint-Germain pour les deux prochaines saisons. Il devrait passer sa visite médicale dans les prochains jours. Le PSG est décidément très actif durant ce mercato estival avec les signatures de Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos.