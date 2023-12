Joueur du Paris Saint-Germain de 2012 à 2018, Odsonne Edouard est passé du centre de formation, aux catégories jeunes, puis au monde professionnel. Cependant, la trajectoire de sa carrière n’a certainement pas été celle désirée. Pour nos confrères de Foot Mercato, le titi parisien est revenu sur son parcours.

Arrivé en 2012 au centre de formation du PSG, le natif de Kourou en Guyane Française a rapidement passer les différentes étapes en s’imposant sur le front de l’attaque avec les catégories U17 et U19 des Rouge & Bleu. Cependant, au moment de franchir un palier et intégrer les professionnels en 2016, Odsonne Edouard est prêté au Toulouse FC, à 18 ans à l’époque. Quelques mois après avoir signé son premier contrat professionnel, l’attaquant français va donc connaître ses premières minutes en Ligue 1 avec le TFC. Cependant, suite à une affaire judiciaire dans laquelle il est accusé d’avoir tirer au pistolet à bille sur des passants, le président toulousain de l’époque, Olivier Sardan, rompt son prêt. L’été qui suit, Odsonne Edouard est prêté avec option d’achat au Celtic Glasgow, avant de rejoindre définitivement le club écossais contre 10,3 millions d’euros l’été d’après. Le titi parisien rejoint la Premier League et Crystal Palace au cours du mercato estival 2021 contre 16,3 millions d’euros. Ce début de saison avec les Eagles, l’attaquant compte 7 buts en 14 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Extraits de son entretien pour Foot Mercato.

Le choix d’être prêté au TFC

« C’était un choix personnel. J’avais fait le tour en équipe de jeunes, j’avais marqué beaucoup de buts, j’avais fait beaucoup de choses. Je ne voulais plus jouer avec les jeunes et je savais bien que ça serait difficile d’avoir du temps de jeu avec les pros. Je voulais vraiment découvrir le monde professionnel et le TFC est venu toquer à la porte et j’ai profité de l’opportunité« .

Le retour de prêt, Neymar et Mbappé sont recrutés

« A Paris c’était compliqué parce qu’il y avait des joueurs de classe mondiale à mon poste. Pour moi, le plus important c’était d’être sur le terrain, de jouer et de prendre du plaisir. Forcément, quand je suis revenu de Toulouse, je savais qu’il faudrait que je trouve une autre porte de sortie, un environnement stable pour pouvoir jouer, m’éclater et m’imposer« .

Les souvenirs qu’il garde du PSG

« Je garde de superbes souvenirs du PSG. C’est mon club formateur, c’est le club où j’ai passé le plus de temps, c’est là où j’ai découvert le monde professionnel. Je m’entraînais très régulièrement avec eux, j’ai côtoyé de grands joueurs qui m’ont donné beaucoup de conseils surtout les attaquants. À ce moment-là, il y avait Edinson Cavani qui aimait bien partager son expérience et qui aimait donner beaucoup de conseils aux jeunes. Forcément, ça aide dans le développement. C’est quelque chose, jusqu’à aujourd’hui, que je n’ai pas oublié. Ses conseils me servent encore …« .

La renaissance (ou l’éclosion) en Ecosse

« L’Écosse comparée au PSG c’était différent. C’est un grand club (le Celtic Glasgow ; NDLR) qui avait besoin à ce moment-là d’un attaquant. Ils m’ont donné la chance de pouvoir m’exprimer, d’avoir du temps de jeu. Forcément quand on a du temps de jeu, on peut montrer ses qualités, montrer ce qu’on sait faire. Et ça m’a plutôt bien réussi puisque j’ai réussi à enfiler but sur but, à enchaîner les matches et de retrouver une certaine stabilité. C’est ce qui m’a permis de pouvoir exprimer mon talent et de marquer des buts« .

Surpris par le phénomène Warren Zaïre-Emery ?

« Surpris ? Je dirais non parce qu’il a démontré qu’il avait les qualités et le caractère pour s’imposer dans cette équipe. De voir un titi parisien de cet âge s’imposer et devenir un titulaire indiscutable tous les matches au club, forcément c’est quelque chose de beau pour tous les titis qui sont passés par là ou qui suivent derrière au centre de formation. Je ne lui souhaite que le meilleur et de continuer ainsi« .

Etait-ce possible à ton époque d’éclore aussi vite que WZE ?

« Je pense que c’est une question de timing. Il est sorti à un moment où il y avait de la place à son poste, il a eu sa chance et il a su la saisir« .