Odsonne Edouard ne ferme pas la porte à un retour au PSG

Formé au PSG, Odsonne Edouard n’a jamais joué en professionnel avec les Rouge & Bleu. L’actuel attaquant de Crystal Palace, n’écarte pas l’idée d’un retour au sein du club de la capitale.

Le PSG est l’un des meilleurs centres de formation de France. Même si plusieurs titis arrivent à se faire une place au sein de l’équipe première, beaucoup de joueurs formés chez les Rouge & Bleu n’ont pas leur chance et s’exile pour lancer leur carrière. C’est le cas d’Odsonne Edouard. L’attaquant, actuellement à Crystal Palace, avait été prêté à Toulouse (2016-2017) avant d’être de nouveau cédé provisoirement au Celtic (2017-2018). En Ecosse, il explose et le club de Glasgow décide de lever son option d’achat pour l’acheter définitivement. En quatre ans chez les Celtic Glasgow, il marque 85 buts et délivre 31 passes décisives en 173 matches.

« Mon rêve c’était de jouer au PSG »

Avec ses performances, il a tapé dans l’œil de Crystal Palace qui l’achète durant l’été 2021 contre 18,5 millions de Livres Sterling. En 76 matches avec le club de Premier League, il a marqué 18 fois et délivré cinq offrandes. Dans une interview accordée à Téléfoot, l’attaquant (25 ans) a évoqué la possibilité de revenir au PSG avant la fin de sa carrière. « J’ai toujours gardé ce lien avec le PSG. Quand j’ai commencé le foot, mon rêve, c’était de jouer au PSG, et de marquer au Parc des Princes… Pourquoi pas un jour.«