Officiel : Eva Gaetino s’engage avec le PSG

La dernière journée du mercato hivernal au PSG est active pour les hommes et les femmes. Entre le départ d’Hugo Ekitike qui devrait rapidement être officialisé et la nouvelle recrue de la section féminine, le club de la capitale travaille jusqu’aux derniers instants de ce mercato d’hiver.

La section féminine du PSG comptait dans ses rangs depuis plusieurs jours, Eva Gaetino. L’Américaine était à l’essai et s’est désormais engagé avec le Paris Saint-Germain. En effet, ses tests semblent avoir été concluants, et lui ont permis, à 21 ans, de conclure ce mois de janvier avec un contrat. La défenseur centrale, capable également de jouer latéral évoluait jusque-là à l’Université de Notre-Dame (Indiana). Si toutes les parties étaient d’accord depuis un temps, la demande de visa de la néo-parisienne, a retardé l’officialisation du transfert. En quatre saison, Eva Gaetino a participé à 77 rencontres, pour un bilan statistique de 7 buts et 5 passes décisives. Sous les couleurs de l’Université de Notre-Dame, la nouvelle recrue du PSG a évolué aux côtés de Korbin Albert, joueuse du Paris Saint-Germain depuis un an maintenant.

𝑯𝒐𝒘 𝒊𝒕 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒅 👀



𝑯𝒐𝒘 𝒊𝒕’𝒔 𝒈𝒐𝒊𝒏𝒈 🤩



❤️💙 #WelcomeGaetino pic.twitter.com/54IE9XKEaF — PSG Féminines (@PSG_Feminines) February 1, 2024 Twitter : @PSG_Feminines

Sur son site officiel, le Paris Saint-Germain « souhaite à Eva la bienvenue au sein de l’effectif des Rouge et Bleu« .