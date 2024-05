En plus de la défaite (1-0) sur la pelouse du Signal Iduna Park face au BVB, le PSG fait face à une autre mauvaise nouvelle. En effet, sur son site officiel, le club de la capitale a fait part des dernières nouvelles concernant l’état de santé de Lucas Hernandez.

Au cours de la rencontre de demi-finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique concèdent l’ouverture du score (1-0) à la 36e minute de jeu par le biais de Niclas Fulklrug. L’international allemand part en profondeur, réalise un contrôle et une frappe puissante pour tromper Gianluigi Donnarumma. Un coup dur pour le Paris Saint-Germain qui en plus du but encaissé, voit Lucas Hernandez, au duel avec l’attaquant du BVB se blesser. En effet, l’international français, recruté par le PSG l’été dernier en provenance du Bayern Munich contre 45 millions d’euros avec un contrat allant jusqu’en juin 2028, a été contraint de laisser les siens sur le pré en cédant sa place quelques minutes plus tard (42e) à Lucas Beraldo. Après sa blessure aux ligaments croisés avec l’Equipe de France lors du premier match de la dernière Coupe du Monde, tous les regards Rouge & Bleu se sont rapidement tournés vers l’international français après sa sortie.

Dans la foulée de la rencontre, interrogé sur le sujet au micro de Canal +, Luis Enrique confiait ne pas avoir de nouvelles. Cependant, au lendemain de la rencontre, le PSG a communiqué officiellement et le résultat est sans appel : « Sorti sur blessure lors du match d’UEFA Champions League entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain, Lucas Hernandez souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L’IRM pratiquée ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite« . Lucas Hernandez devrait donc sans grande surprise acté la fin de sa première saison au PSG à la suite de cette blessure, mais aussi son forfait pour l’Euro 2024 avec les Bleus.